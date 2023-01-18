شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 8 سكرتيرى عموم بينهم سيدة.. شاكر سكرتير عام للجيزة وبدران لأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حركة المحليات التى أصدرها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعيين كل من المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء هشام كمال خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية ونجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية واللواء أسامة أحمد الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء عبدالفتاح حمدى تمام سكرتير عام محافظة الفيوم واللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج، وتعيين اللواء أحمد محمد الإسكندرانى سكرتير عام جنوب سيناء وسيد محمود عبدالله سكرتير عام محافظة الوادى الجديد.

سكرتير عموم الجيزةكما تضمنت الحركة نقل اللواء شاكر محمد يونس سكرتير عام محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام أسيوط .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن حركة المحليات السنوية تضمنت تصعيد عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى وظيفة سكرتير عام مساعد وهم وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، وعلى عبدالستار مرسى رئيس مركز ومدينة بنها إلى سكرتير عام مساعد الغربية، ومحمد منصور شعير رئيس مركز ومدينة نويبع إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وعدلى محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، وتعيين إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس ومحمد صلاح الدين ناجى سكرتير عام مساعد قنا ونقل علاء عبدالجابر عمر سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد سوهاج . حركة المحلياتوطالب وزير التنمية المحلية القيادات الجديدة فى الحركة السنوية ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتصدى الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة و إزالة أى تعديات عليها فى المهد والإستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والإهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، موجهًا القيادات الجديدة بالتواجد الميدانى فى الشارع وحل مشاكل المواطنين والتواصل المستمر معهم، وضرورة عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين فى دوائر عملهم لحل أى مشكلات بصورة سريعة لإشعارهم بوجود الدولة.