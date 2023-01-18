شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: منح للعمالة غير المنتظمة وفرص عمل لذوى الهمم بـ3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بالقاهرة والمنيا وقنا بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر الماضي، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم الأربعاء، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من أحمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 556 ألف جنيها لـ 233 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، واستخرجت وجددت 339 ترخيص عمل لأجانب، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 427 منشأة، و190 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى، كما استخرجت 2621 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، فضلاً عن توفير 67 فرصة عمل للشباب منهم 47 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة.

أما عن التقرير الثانى، نوه فيه محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر تشغيل 884 للشباب، والتفتيش على 1065 منشاة بنظام الدورى والحملات، وأسفر عن تحرير 63 محضراً، وعقد 19 ندوة توعية، واستخراج 639 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، فضلاً عن صرف 96 ألفاً و 718 جنيه لـ 46 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً.

والتقرير الثالث قال فيه أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، أنه تم تشغيل 1228 شاب منهم 7 ذوى الهمم، واستخراج 842 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 485 منشأة عمالياً وأسفر عن تحرير 34 محضراً، وعمل 2 ندوة للتوعية، والتفتيش على 155 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وأسفر عن تحرير 95 محضراً للمنشآت المخالفة، وصرف 189 ألفاً و893 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.