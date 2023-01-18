شكرا لقرائتكم خبر عن استخدامات كارت الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، حيث من المقرر أن يتم ذلك قريبا، وذلك في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين.

وسيتم صرف الخبز من المخابز البلدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ويتجاوز عددها 30 ألف مخبز، وهى نفس المخابز التي تنتج الخبز المدعم فئة الرغيف 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية.

ومن المقرر أن يتم صرف الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية من خلال كارت مسبوق الدفع يحصل عليه المواطن من مكاتب البريد ، وإن حائزي البطاقات البريدية، يمكنهم الاستفادة من منظومة صرف الخبز البلدي .

وكان حاتم الصولى المتحدث باسم الهيئة القومية للبريد، أوضح أن حائزي البطاقات البريدية، يمكنهم الاستفادة من منظومة صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية، نافيًا وجود استمارة أو بطاقة محددة لصرف الخبز بمنظومة وزارة التموين الجديدة وأن وزارتي الاتصالات والتموين تعملان في الوقت الحالي على اختبار منظومة جديدة لصرف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية؛ لتخفيف العبء على المواطنين، وسيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها، واختبارها لإتاحتها للمواطنين وأن هيئة البريد تتيح لعملائها أنواعا عديدة من البطاقات مثل بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق ويمكن للعملاء من أصحاب هذه البطاقات الاستفادة من منظومة الخبز.

وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا على تحديد سعر الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بالتكلفة والذي سيكون أسعاره أقل من سعر الخبز الحر "السياحي" في الأسواق، وبمجرد تطبيق هذه المنظومة، يستطيع المواطن ممن ليست لديه بطاقة تموين الحصول على الخبز البلدي بسعر التكلفة من خلال إتاحة كارت ذكى مسبوق الدفع يحصل عليه غير المقيدين في منظومة الدعم من مكاتب البريد، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتطبيق التجربة بشكل تجريبي بأحد المنافذ للوصول الى طريقة لطرح الخبز بالتكلفة الفعلية بسهولة ويسر للمواطن .

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين على توفير الخبز المدعم أيضا لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 5 قروش، كما تسعى الوزارة أيضا حاليا لتوفير الخبز البلدى للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة وأقل من الخبر السياحي في إطار حرص الوزارة على توفير خبز جيد وبسعر منخفض ومن المقرر ان يكون سعر الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية في المتوسط من 75 الى 90 قرشا، ولكن حتى الان لم تقرر الوزارة بشكل رسمي سعر الرغيف لغير حاملي البطاقة التموينية.