شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات .. نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت حركة المحليات التي أصدرها اليوم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة حيث تم نقل كل من أحمد جودة عبدالسميع رئيس حى المعادي إلى حي شرق مدينة نصر وأيمن السعيد عبدالباقى رئيس دار السلام إلى حي مصر القديمة ومحمد جمال عادل رئيس حي الزيتون إلى حي الشرابية وخيرى أحمد مرسى رئيس حى الشرابية إلى حي الأميرية وإيهاب زهنى محمد رئيس حى المرج إلى حى السلام أول وهالة سيد عبدالنبى رئيس حى حلوان إلى حي باب الشعرية وخيري حسين إبراهيم رئيس حى الوايلى إلى حي النزهة ومجدى محمد عبدالمتعال رئيس حى روض الفرج إلى حي البساتين.



حركة المحليات بالقاهرة كما شملت حركة المحليات نقل وليد السيد المعداوى رئيس حى المعصرة إلى حي روض الفرج ووليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حى حدائق القبة إلي حى السيدة زينب ومحمد السيد حسنين مزيد رئيس حى الأزبكية إلى حي الموسكى وأميرة مصطفى خميس رئيس حى غرب مدينة نصر إلى حي وسط ، كما تضمنت الحركة بالقاهرة نقل فاتن إبراهيم محمد رئيس حى فيصل بالسويس إلى حي الأزبكية وهشام محمد أبوالمكارم رئيس مدينة محلة دمنة بالدقهلية إلى رئيس حى الساحل وأحمد محمد جمال عواد رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة إلى حي الوايلى. حركة المحليات وضمت حركة المحليات وعبدالله عزت محمود السيد رئيس مركز ومدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء إلى حى الزاوية الحمراء وعبدالتواب محمد رفعت رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى حي دار السلام وتعيين طارق محمد بحيرى رئيس حى المعادى وحسام سمير طوبار رئيس حى حلوان وعمرو سعد مصطفى عيسوي رئيس حى المعصرة ووليد عبدالرؤف حسنين رئيس حى عابدين ومحمد مدحت جادالحق رئيس حى غرب مدينة نصر وأحمد محمد عبدالرحمن الدميرى رئيس حي شبرا ومحمد عبدالهادى إبراهيم رئيس حى المرج .