شكرا لقرائتكم خبر عن ‫أهم تصريحات وزير الرى فى مجلس النواب .. رد على 109 طلبات إحاطة وأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت صباح أمس الثلاثاء للرد على 109 طلبات إحاطة وأسئلة، ومناقشة ملف المياه في مصر .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تصريحات وزير الرى فى مجلس النواب :

1- إهتمام دائم من الدولة المصرية تجاه قضايا المياه لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية

2- مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه بإجمالى 14.10 مليون م3/يوم

3- الدليل الارشادي لتأهيل الترع يشتمل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة

4- تأهيل الترع بعد المعاينة وتحديد مدى إحتياجها للتأهيل وأولوية التأهيل مقارنة بالترع الأخرى ، مع تحديد طريقة التأهيل المناسبة لكل ترعة على حدى

5- وحدة لتقييم ومتابعة أعمال التأهيل للتأكد من تفعيل الدليل الارشادي ومراجعة مستندات الطرح والعقود والمرور الدوري على أعمال التنفيذ

6- إصدار منشور وزاري لتحديد آليات مراحل التأهيل ، وعمل نموذج عقد موحد للعمليات ، والتعاقد مع إستشاري خارجي للاشراف على التنفيذ والإستلام تحت إشراف وحدة التقييم والمتابعة

7- الوزارة تشارك فى مبادرة "حياه كريمة" لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم

8- تبطين المصارف يتعارض مع طبيعتها التى أُنشئت من أجلها وهو تخفيض مناسيب المياه السطحية بالأراضى الزراعية

9- أعمال تطهير دورية للمصارف ومتابعة جسور المصارف وتنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضى الزراعية بمعرفة هيئة الصرف

10- تطهير 55 الف كيلومتر من الترع والمصارف سنوياً لضمان سريان المياه بها بدون حدوث أي إختناقات وتوفير المياه لخدمة جميع الأغراض

11- إشتراطات ومعايير لتغطية المجارى المائية ، والتغطيات لا تمنع إلقاء المخلفات بها ، وإنسداد التغطيات بسبب إلقاء المخالفات بالترع

12- يجرى دراسة حلول لمشاكل التغطيات ، والأمر يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية بمعرفة المحافظات

13- تراجع معدلات شكاوى المياه نتيجة لمجهودات الإدارة المثلى للموارد المائية في مصر

14- مكاسب إيجابية للتحول للرى الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض

15- نتائج سلبية للتحول للرى الحديث يجب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى والتأثير على جودة الأراضي بزيادة الملوحة

16- أولويات التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين

17- مجهودات كبرى في مجال صيانة وتطهير مجرى نهر النيل ومقاومة الحشائش بمتوسط أطوال تصل إلى 927 سنوياً ، ومراقبة نوعية المياه بنهر النيل بشكل مستمر

18- حماية جوانب نهر النيل لمقاومة عوامل النحر والحفاظ على الأراضي الزراعية المجاورة للمجرى

19- الإشادة بتضافر جهود المواطنين ومؤسسات الدولة المعنية في الحفاظ على نهر النيل من التلوث

20- المرور الدوري لأجهزة الوزارة لمراجعة الحالة الإنشائية للكباري المقامة علي الترع والمصارف واتخاذ ما يلزم حيال صيانتها أو إحلالها وتجديدها

21- التنسيق مع أجهزة التنمية المحلية ودراسة طلبات المواطنين لإنشاء كباري المشاه ، والتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى فيما يخص إنشاء الكبارى على نهر النيل

22- تحديد مقابل الإنتفاع بالأراضى منافع الوزارة بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وتعظيم الإستفاده منه ، والتحصيل بمعرفة الضرائب العقارية

23- دراسة طلبات المحافظات لنقل الإشراف الإدارى لأملاك الرى طبقاً لمدى إحتياج منظومة الموارد المائية لهذه الأرض من عدمه ، وتدبير 114 قطعة أرض لتنفيذ 126 مشروع بمراكز مبادرة حياه كريمة

24- 1500 منشأ لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، ومرور دورى على 117 مخر سيل للتعامل الفوري مع أى تعديات

25- التنبؤ بالامطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير البيانات لكافة الجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة

26- العمل على إنشاء 125 بئر نشو بمحافظة مطروح

27- مجهودات للتوعية بترشيد المياه من خلال 260 ندوة سنوياً بمشاركة 40 ألف مشارك بمختلف المحافظات .