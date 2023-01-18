شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يعلن حركة المحليات تتضمن 125 قيادة بـ25 محافظة.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن تصديق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتى تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

واعتمد وزير التنمية المحلية اليوم الأربعاء رسميًا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة فى العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم .

وأشار " اللواء هشام آمنة" إلى أن الوزارة حريصة بصورة مستمرة على تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بمختلف المحافظات واستبعاد المقصرين، مشيرًا إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية فى اختيار وتعيين القيادات الجديدة، حيث عكفت الوزارة خلال الشهور الماضية على الإنتهاء من اجراء التقييم والمتابعة لأداء جميع القيادات المحلية بالمحافظات من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، كما تم التنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لإختيار أفضل العناصر والدفع بها فى المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض فى المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

وطالب وزير التنمية المحلية القيادات الجديدة فى الحركة السنوية ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية لتنفيذ ومتابعة توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتصدى الحاسم لمخالفات البناء العشوائى والتعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة أى تعديات عليها فى المهد والاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية والاهتمام بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع.

و وجه اللواء هشام آمنة القيادات الجديدة بالتواجد الميدانى فى الشارع وحل مشاكل المواطنين والتواصل المستمر معهم، وضرورة عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين فى دوائر عملهم لحل أى مشكلات بصورة سريعة لإشعارهم بوجود الدولة.

كما شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض الواقع لتذليل أى تحديات تواجه عمليات التنفيذ لسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة خاصة الخدمية التى تهم المواطنين.

وطالب اللواء هشام آمنة القيادات الجديدة بالتصدى لآى مظاهر للفساد ومواجهة اى تقصير فى العمل وأداء المهام والاستعانة بالموظفين والكوادر المؤهلة والمدربة والناجحة وحسن توظيف الإمكانات المتاحة.

وأوضح " آمنة " أن الحركة السنوية تضمنت تعيين كل من المهندس حازم محمد الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء هشام كمال خشبة سكرتير عام محافظة القليوبية ونجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية واللواء أسامة أحمد الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء واللواء عبدالفتاح حمدى تمام سكرتير عام محافظة الفيوم واللواء عصام الدين الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج، وتعيين اللواء أحمد محمد الإسكندرانى سكرتير عام جنوب سيناء وسيد محمود عبدالله سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، كما تضمنت الحركة نقل اللواء شاكر محمد يونس سكرتير عام محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام أسيوط.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحركة السنوية تضمنت تصعيد عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء إلى وظيفة سكرتير عام مساعد وهم وليد سيد البيلى رئيس حى الجمرك بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية، وعلى عبدالستار مرسى رئيس مركز ومدينة بنها إلى سكرتير عام مساعد الغربية، ومحمد منصور شعير رئيس مركز ومدينة نويبع إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وعدلى محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط، وتعيين إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس ومحمد صلاح الدين ناجى سكرتير عام مساعد قنا ونقل علاء عبدالجابر عمر سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد سوهاج.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الحركة السنوية تضمنت تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم ( 1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد، كما تضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات.

وقال وزير التنمية المحلية أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 24 رئيس حى بمحافظة القاهرة حيث تم نقل كل من أحمد جودة عبدالسميع رئيس حى المعادى إلى حى شرق مدينة نصر وأيمن السعيد عبدالباقى رئيس دار السلام إلى حى مصر القديمة ومحمد جمال عادل رئيس حى الزيتون إلى حى الشرابية وخيرى أحمد مرسى رئيس حى الشرابية إلى حى الأميرية وإيهاب زهنى محمد رئيس حى المرج إلى حى السلام أول وهالة سيد عبدالنبى رئيس حى حلوان إلى حى باب الشعرية وخيرى حسين إبراهيم رئيس حى الوايلى إلى حى النزهة ومجدى محمد عبدالمتعال رئيس حى روض الفرج إلى حى البساتين ووليد السيد المعداوى رئيس حى المعصرة إلى حى روض الفرج ووليد عبدالحميد محمد رشاد رئيس حى حدائق القبة إلى حى السيدة زينب ومحمد السيد حسنين مزيد رئيس حى الأزبكية إلى حى الموسكى وأميرة مصطفى خميس رئيس حى غرب مدينة نصر إلى حى وسط، كما تضمنت الحركة بالقاهرة نقل فاتن إبراهيم محمد رئيس حى فيصل بالسويس إلى حى الأزبكية وهشام محمد أبوالمكارم رئيس مدينة محلة دمنة بالدقهلية إلى رئيس حى الساحل وأحمد محمد جمال عواد رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة إلى حى الوايلى وعبدالله عزت محمود السيد رئيس مركز ومدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء إلى حى الزاوية الحمراء وعبدالتواب محمد رفعت رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى حى دار السلام وتعيين طارق محمد بحيرى رئيس حى المعادى وحسام سمير طوبار رئيس حى حلوان وعمرو سعد مصطفى عيسوى رئيس حى المعصرة ووليد عبدالرؤف حسنين رئيس حى عابدين ومحمد مدحت جادالحق رئيس حى غرب مدينة نصر وأحمد محمد عبدالرحمن الدميرى رئيس حى شبرا ومحمد عبدالهادى إبراهيم رئيس حى المرج.

كما تضمنت الحركة نقل وتعيين 5 رؤساء مراكز وأحياء بمحافظة الجيزة هم زكى ممدوح زكى سلام رئيس حى الوراق إلى حى جنوب الجيزة ومحمد عبدالراضى حمدان رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر وأحمد جلال طنطاوى رئيس حى العمرانية وأحمد محمد السكرى رئيس حى الوراق ومحمد أحمد أبوالحسن رئيس حى مركز ومدينة العياط.

وتضمنت الحركة بالقليوبية تعيين محمد عبدالحميد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، وتعيين ونقل 5 قيادات بالإسكندرية هم السيد إبراهيم موسى رئيس حى العجمى إلى حى العامرية أول وتعيين أحمد محمود حبيب رئيس حى شرق الإسكندرية ونهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك وطه عبدالرحمن زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب ونقل أشرف مصطفى بدران رئيس حى العامرية أول إلى ديوان عام المحافظة.

وفى محافظة البحيرة تم نقل وتعيين 6 قيادات محلية هم على محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة المحمودية ونور الهدى محمد أنور رئيس مدينة ومركز رشيد إلى مركز ومدينة الرحامنية ومحمد عيسى عبدالمقصود رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير وياسر مهنا مسعود رئيس مركز ومدينة رشيد ونقل محمد أحمد عبدالغنى زايد رئيس مركز ومدينة قطور إلى مركز ومدينة شبراخيت وتعيين محمد أحمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو.

وفى محافظ مطروح تم تعيين ونقل 3 قيادات هم مسعد عبدالهادى الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين ورضا السيد محمد رئيس مركز ومدينة مطروح إلى مركز ومدينة النجيلة وتعيين عمرو عبدالمجيد أحمد شكرى رئيس لمركز ومدينة مطروح.

وفى محافظة المنوفية تم تعيين السيد حسن أحمد عبدالعال رئيس مركز ومدينة الباجور وصفوت معوض بحيرى رئيس حى شرق شبين الكوم ووحيد صلاح بخيت رئيس مركز ومدينة منوف، وفى محافظة الغربية تم تعيين ونقل 4 قيادات هم كمال عبدالله عزت رئيس مدينة الحوامدية بالجيزة إلى مركز ومدينة سمنود وعمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى وياسر عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط إلى مركز ومدينة قطور وعادل توفيق برغش رئيس حى عابدين بالقاهرة إلى رئيس مركز ومدينة بسيون.

وفى محافظة كفر الشيخ تضمنت الحركة تعيين ونقل 10 قيادات محلية هم اللواء ماهر كامل هاشم ديوان عام محافظة القاهرة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسن صفوت موافى رئيس حى الهرم بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وخالد محمد عبدالمنعم كشك رئيس حى الشرق ببورسعيد إلى مركز ومدينة قلين وعلاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق وتعيين هانى أحمد يوسف فى مركز ومدينة الرياض وحاتم محمد عطية الهيدبى رئيس حى السيدة زينب بالقاهرة إلى مركز ومدينة مطوبس وغريب أحمد عارف رئيس حى الموسكى بالقاهرة إلى مركز ومدينة سيدى سالم وأشرف على بهجت منصور رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ إلى حى غرب كفر الشيخ ومحمد عمرو الفداوى رئيس مركز ومدينة بلطيم وعايدة عطية ماضى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى ديوان عام المحافظة وأحمد السونسى داوود رئيس مركز ومدينة بلطيم إلى ديوان عام المحافظة.

وفى محافظة دمياط تم تعيين ونقل 4 قيادات محلية هم رضا على قويطة رئيس مركز ومدينة سمنود إلى مدينة عزبة البرج ومحمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة بالقاهرة إلى مركز ومدينة كفر سعد وأحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية إلى مركز ومدينة كفر البطيخ ووائل فاروق الشربينى رئيس مركز ومدينة فارسكور.

وفى محافظة الدقهلية تضمنت الحركة تعيين ونقل 9 قيادات حيث تم نقل وجدى البهى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية إلى مركز ومدينة ميت غمر وتعيين أنور مدحت عثمان رئيس مركز ومدينة الجمالية وسيد حسين النخيلى رئيس مركز ومدينة دكرنس إلى حى غرب المنصورة وأمال وحيد بركات رئيس مركز ومدينة بنى عبيد إلى مركز ومدينة دكرنس ومتولى عبدالعال متولى رئيس حى غرب المنصورة إلى مركز ومدينة بنى عبيد وسمير صدقى الإمام رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد إلى رئيس مركز ومدينة بلقاس وحاتم عبدالله حسن على قابيل رئيس مركز ومدينة أجا وغادة الحمادى أحمد رئيس مركز ومدينة شربين ومحمد أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نبروه.

وفى محافظة جنوب سيناء تضمنت الحركة السنوية تعيين ونقل 6 قيادات محلية هم أحمد جميل عبدالله رئيس مدينة دهب ورماح السيد غزالة رئيس مركز ومدينة شرم الشيخ ومحمد مصطفى الغزاوى رئيس حى الأميرية بالقاهرة إلى مركز ومدينة أبوزنيمة وطارق محمد عابد رئيس حى البساتين بالقاهرة إلى مدينة سانت كاترين ووليد فتحى بعيزق رئيس حى باب الشعرية بالقاهرة إلى مركز ومدينة نويبع وتعيين عبدالرحمن محمد بهاء رئيس مركز ومدينة أبو رديس.

وفى محافظة السويس تم تعيين عمرو أحمد عبدالرحمن البغدادى رئيس حى فيصل وأحمد محمد شاكر رئيس حى الجناين، وفى محافظة الإسماعيلية تم تعيين محمود مصطفى شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وعمر محمود الشافعى رئيس مركز ومدينة فايد ووائل محمود فهمى رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونقل راضى عمار أحمد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق إلى مركز ومدينة أبوصوير.

وفى محافظة الشرقية تم تعيين سامى حمد معجل رئيسًا لمركز ومدينة الحسينية ونقل أيمن على فهمى رئيس مركز ومدينة فارسكور إلى مركز ومدينة أبوحماد وعماد عبدالمقصود الدكرورى رئيس مركز ومدينة شبراخيت بالبحيرة إلى مركز ومدينة الزقازيق، وفى بنى سويف تم تعيين كل من هانى رجب عبدالحافظ رئيس مركز ومدينة بنى سيويف ونشأت معبد عبدالفهيم رئيس مركز ومدينة سمسطا ومحمد بكرى إبراهيم رئيس مركز ومدينة الفشن.

وفى محافظة المنيا تم نقل كل من محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة المنيا إلى مركز ومدينة مغاغة وهانى محمد رضا رئيس مركز ومدينة أبو رديس إلى مركز ومدينة المنيا وتاج جلال عمر رئيس مركز ومدينة أبنوب إلى مركز أبوقرقاص ومدينة الفكرية.

وفى محافظة الفيوم شملت الحركة تعيين أحمد شاكر عبدالخالق رئيس مركز ومدينة الفيوم وفى أسيوط تم نقل خالد عبدالروؤف عزت رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا إلى مركز ومدينة أبنوب ومحمد محمود عزت عبدالهادى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا إلى مركز ومدينة القوصية.

وفى محافظة الأقصر تم نقل حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط إلى مركز ومدينة القرنة الجديدة، وفى البحر الأحمر تم تعيين ممدوح محمود نديم رئيس حى جنوب الغردقة وياسر محمد حماية رئيس مدينة رأس غارب.

وفى محافظة سوهاج تم تعيين ونقل 6 قيادات محلية هم هويده شافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية إلى مركز ومدينة طما وأحمد محمد محمود رئيس حى غرب سوهاج وهلال زكى السيد رئيس حى شرق سوهاج وحسين السيد علم الدين رئيس مركز ومدينة أخميم وعاطف أحمد محمود رئيس مركز ومدينة جرجا ولطفى محمد على رئيس مركز ومدينة البلينا.