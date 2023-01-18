شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد قادة الدول إلى الإمارات للمشاركة فى قمة أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى اليوم الأربعاء إلى الإمارات للمشاركة فى قمة أبوظبى .