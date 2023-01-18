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بدء توافد قادة الدول إلى الإمارات للمشاركة فى قمة أبوظبى

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القاهرة - سامية سيد - وصل سلطان عمان هيثم بن طارق، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى اليوم الأربعاء إلى الإمارات للمشاركة فى قمة أبوظبى .

ويبحث الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - مع قادة الدول، العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الإمارات في وقت سابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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