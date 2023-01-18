شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تقسيم الشمس بطريق إسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" فى عددها رقم 15 الصادر بتاريخ 18 يناير سنة 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باعتماد مشروع تعديل تقسيم الشمس بحوض الحاجر رقم 1 زمام كفرة نصار طريق مصر – إسكندرية الصحراوى المعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967.

ونص القرار رقم 1 لسنة 2023، على أنه وبعد الاطلاع على على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة - إدارة التقسم – بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم الشمس بالمنطقة القبلية والمعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967، وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 10/12/2022؛ تقرر:

مادة (1): يعتمد مشروع تعديل تقسيم الشمس بحوض الحاجر رقم 1 زمام كفرة نصار طريق مصر – إسكندرية الصحراوى المعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967 وذلك بضم القطعتين (15، 16) بلوك (و) التقسيم القبلى والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناءً على كتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة وبناءَ على مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصرى القديم والمعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021 وذلك بالشروط الآتية:

1- لا يجوز تجزئة أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.

2- لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.

3- لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.

4- لا يجوز إجراء أى تعديل فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.

5- تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري القديم والمعمتد بالقرار رقم 603 لسنة 2021.

6- يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملكية وخلو العين من الحقوق العينية.

7- مراعاة شهادة خط التنظيم المعتمدة من إدارة التخطيط العمرانى بالمدينة بتاريخ 27/9/2016.