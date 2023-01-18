شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: التقدم للمجلات العلمية الراغبة فى إعادة التقييم 12 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه بالنسبة للمجلات العلمية التى ترغب فى إعادة تقييمها نتيجة الحصول على درجة أقل من (7 درجات) فى التقييم السابق، التقدم لإعادة التقييم بداية من الأحد الموافق 12 فبراير 2023، وذلك توطئة لإصدار التقييم النهائى فى يونيو 2023.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن يتم إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكترونى الموضح [email protected]

وعلى جانب آخر، كانت أتاحت كلية الآثار جامعة القاهرة الأبحاث العلمية لمجلة الكلية فى الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، مجانًا على موقع المجلة على الإنترنت https://arcsjournals.ekb.eg، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، دعمًا للبحث العلمى فى مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارًا للدور المهم الذى تؤدية جامعة القاهرة وكلياتها فى الاهتمام بالبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إتاحة مئات الأعداد من مجلة كلية الآثار مجانا، يأتى فى إطار استراتيجية الجامعة ودخولها إلى عصر جامعات الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية فى مجالات التخصصات المتعددة فى العلوم الاجتماعية والإنسانية والذى من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن الكلية استحدثت فى عام 2020 مجلة ترميم الآثار وتصدر باللغة الإنجليزية فى المجالات المختلفة لعلاج وصيانة وترميم الآثار، وحصلت على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات وفى طريقها للتسجيل بمحرك Scoupas بعد صدور 6 أعداد منها حتى ديسمبر 2022.