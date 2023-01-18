شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محليات كبرى بعد قليل تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حركة المحليات السنوية .. يعتمدها بعد قليل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بعد قليل الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، ومن المقرر أن تشمل الحركة السنوية 125 قيادة محلية فى 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعدد من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة.

حركة المحلياتوستتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة، ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم 1 لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات . سكرتيرى العموم كما تتضمن الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيرى عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات.

في سياق متصل، شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب الأحد الماضى ختام فعاليات برنامج المهارات القيادية لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات والبرنامج التدريبى لقيادات الإدارة المحلية المعينيين بالإعلان رقم 1 لسنة 2021 وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور عدد من قيادات الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية.

وخلال لقاء وزير التنمية المحلية والمدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب مع المتدربين ورؤساء الأحياء والمدن أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالتواجد فى هذا الكيان التدريبى الواعد والذى أصبح علامة وواجهة مشرفة من واجهات مصر فى الجمهورية الحديدية، لافتاً إلى دور الاكاديمية الفعال والمحورى فى صناعة وبناء كوادر الجهاز الادارى للدولة فى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذا تأهيل الاجيال القادمة من القيادات والشباب وبناء قدرات قيادات مصر على كافة المستويات.