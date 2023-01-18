شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبدأ اليوم تسليم 60 ألف دجاجة بياض فى العامرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رفيق قاسم المدير التنفيذى لمشروع إنتاج البيض بمنطقة النهضة بالعامرية بوزارة الزراعة، أنه سيتم بداية من اليوم الأربعاء، وحتى الأسبوع المقبل تسليم الدجاج البياض للحاجزين، مشيرًا إلى أنه تم حجز 60 ألف دجاجة من 86 ألف خلال الدورة الحالية.

وأضاف قاسم، أن سعر الدجاجة 120 جنيهًا يتم دفع نصف المبلغ والباقى خلال 6 أشهر، تشجيعًا للممول الصغير والسيدات لتشجيع المرأة والشباب .

يشار إلى أن المشروع يقع على مساحة 7 أفدنه، عبارة عن 6 عنابر "4 تربية بطاقة 25 ألف طائر فى العنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر فى العنبر"، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن فى الساعة و سايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طن، ويخدم المنطقة المحيطة به.

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن مشروع إنتاج الدجاج البياض تابع للصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانيه بالأراضى المستصلحة وطاقته الإنتاجية من بيض المائدة حوالى 1100 طبق يوميا، ويباع للمواطنين بأسعار مخفضة .