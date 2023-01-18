شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان الثانوى العام والشهادة الإعدادية ببعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وشدد وكيل الوزارة، بمحافظة أسيوط عبد العزيز زنار، على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدى لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير الامتحانات والتأكيد على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام مشدداً بأنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.