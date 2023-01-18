شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الترخيص للتنقيب بشمال سيناء يستهدف زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز والان مع تفاصيل الخبر
وأكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها ضخ المقاول استثمارات جديدة مما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة، فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون فى:
- تكثيف عمليات البحث والتنمية للزيت الخام والغاز لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.
- توفير النقد الأجنبى لدعم خطط التنمية الاقتصادية، لما تتمتع به منطقة شمال سيناء البحرية كأحد أهم المناطق البترولية.
- استمرار تحقيق المزيد من الاكتشافات لدعم الاحتياطات وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز.