شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من شركات التوظيف الوهمية؟ "القوى العاملة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع الكثير من الشباب خاصة حديثو التخرج الباحثين عن عمل في فخ إعلانات شركات التوظيف الوهمية، وحرصا من وزارة القوى العاملة على حماية حقوق راغبى العمل بالخارج ومتابعة جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة، وجهت بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميًا وعددها 920 شركة فقط، موجهة رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من خلال القنوات الرسمية للوزارة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع تلك المواقع، أو الصفحات، وأن يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجى، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة «3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر»، للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص، أو صحة تراخيص هذه الشركات.

وفي حالة رغبة الشاب الحصول على فرصة عمل حقيقية في الخارج، عليه بالتوجه إلى إدارة التشغيل بوزارة القوى العاملة لتسجيل بياناته وتقديم طلب الحصول على فرصة عمل في الخارج، أو تسجيل بياناته شاملة (مؤهله الدراسي وخبراته وما التحق به من دورات تدريبية وغيرها) عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة؛ والذي يعرض كل ما توفره شركات التوظيف من وظائف وفرص عمل، وما تتطلبه من شروط ومؤهلات ومواصفات وما توفره من مزايا، وذلك لضمان الحصول على فرصة عمل حقيقية بشكل قانوني في الخارج دون الوقوع في فخ السماسرة وشركات السفر الوهمية.

أما في حالة حصول الشاب على عقد وتأشيرة عمل فى الخارج، سواء من إحدى شركات إلحاق العمالة أو عبر شخص "سمسار" أو إحدى شركات السفر، يجب عليه اللجوء لإدارة التشغيل في وزارة القوى العاملة للتأكد من جدية فرصة العمل وصحة العقد والتأشيرة وقانونية بنودها، والتأكد من سلامتها وتوثيقها وتوافر كل الجوانب القانونية والإجرائية التى تضمن الحفاظ على حقوقه القانونية، حيث تقوم الإدارة بالتفتيش ومراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، لحماية الشباب من عمليات الخداع والاحتيال، أو تعرضهم للنصب وضياع حقوقهم من خلال عقود وهمية أو تأشيرات غير سليمة.

وأتاحت الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، لرعاية وحماية حقوق ومصالح العمالة المصرية بالخارج، والرد على استفساراتهم، واسترداد حقوقهم وضمان علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال، وبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم.

ويمكن للعمالة المصرية في الخارج التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي، إذا واجهتهم مشكلة أو أزمة فيما يخص العمل أو التعاقد أو الوضعية القانونية، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك، وإرسال رسالة نصية بالشكوى أو الاستفسار المطلوب وسيتم الرد عليها من خلال المركز الإعلامى للوزارة، أو عن طريق التواصل المباشر مع مكاتب التمثيل في الخارج كالآتي:

1-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – جدة

التواصل عبر رقم الهاتف: 009660559510659

2-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة العربية السعودية – الرياض

التواصل عبر رقم الهاتف: 00966547022894

3-مكتب التمثيل العمالي بالمملكة الأردنية الهاشمية – عمان

التواصل عبر رقم الهاتف: 00962778444310

4-مكتب التمثيل العمالي بالإمارات – أبوظبي

التواصل عبر رقم الهاتف: 0097124446491 أو 0097124447938

5- لبنان – بيروت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096181871098 أو 009611848833

6- مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا – ميلانو

التواصل عبر رقم الهاتف: 00390229516360

7- مكتب التمثيل العمالي بالعراق – بغداد

التواصل عبر رقم الهاتف: 009647803765488

8- مكتب التمثيل العمالي بالكويت – الكويت

التواصل عبر رقم الهاتف: 0096597873053 أو 0096594152601

9-مكتب التمثيل العمالي بقطر – الدوحة

التواصل عبر رقم الهاتف: 0044830238674 أو 0030246082974