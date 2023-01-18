شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تناشد المواطنين باﻹبلاغ عن أى مهمات غير محكمة الغلق والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة وشركاتها التابعة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة على الخط الساخن على رقم 121، لافتاً إلى أنه ليس من مسئولية المواطن التطوع بإصلاح أى أعطال مهما كانت بسيطة.
و أشار حمزة إلى أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى المواطنين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تعليمات الوزير تشمل أيضًا وقف أعمال الصيانة الدورية، خلال الأيام التى سيكون بها تقلبات مناخية.
وأكد حمزة، أنه سيتم تأمين التغذية الكهربائية للمنشآت الهامة والحيوية من خلال وحدات ديزيل، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا من الفنيين للاستعانة بهم فى حالة حدوث أى أعطال فنية داخل المحافظات وخاصة فى بالمدن التى يوجد بها أمطار غزيرة.