شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 8 معلومات هامة عن خدمات جديدة بمراكز ووحدات الرعاية الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية داخل الواحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية لأكثر من 80 مليون مواطن، مشيرة إلى أن عدد المراكز والوحدات بلغ 5500 وحدة على مستوى الجمهورية.

الخليج 365 تستعرض الخدمات الجديدة التي تقدمها مراكز ووحدات الرعاية الأولية :-

1- عدد المراكز والوحدات بلغ 5500 وحدة على مستوى الجمهورية.

2- تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 8 مساء.

3- اتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم

4- توفير كوادر طبية مؤهلة تؤدى خدمات طبية وعلاجية وفق معايير الجودة .ا

5- نشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

6- تشغيل خدمات الطوارئ الأولية

7- تحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الاولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة وحتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الاجبارية عند الولادة والفحص السمعى وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى .

8 - المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة.