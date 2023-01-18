شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو اليزيد: مصر شهدت طفرة فى إنتاج القمح وربع مليون فدان زيادة فى المساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، شهدت مصر طفرة فى إنتاجية محصول القمح نتيجة توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة التى قامت بها فى الآونة الأخيرة، والتى بدأت من إرساء المشروع القومى للتقاوى، وتم استنباط وإنتاج الأصناف المحلية المصرية التى تعيش فى البيئات المختلفة والتى قام بها مركز البحوث الزراعية من خلال معهد بحوث المحاصيل.

وأضاف أحمد أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة استطاعت أن تسجل ما يقرب من 5 أصناف وتصل إنتاجيتهم من 19 إردبا لـ 21 أردبا للفدان، موضحا أن ذلك يتواكب مع الزيادة فى الزراعة الأفقية.

وأشار أحمد أبو اليزيد إلى أن مساحات القمح فى الآونة الأخيرة بدأت تزيد فى مصر وتتخطى 3.8 مليون فدان، حيث زاد ربع مليون فدان وما بين 2014 إلى 2023 زادت المساحة المنزرعة من القمح لما يقرب من ربع مليون فدان، وهذا نراه فى مشروع مستقبل مصر، ومشروع إعادة إحياء مشروع توشكى، واهتمام الدولة بالأساليب الجديدة فى الإرشاد، وتحسين العمليات الزراعية.

وأكد أحمد أبو اليزيد أن الدولة اهتمت بمحصول القمح من خلال تشجيع المزارعين وصغار المزارعين، ووضع سعر مجزى لأهالينا المزارعين كى يتم تشجيعهم على الزراعة.