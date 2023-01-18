شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتم توفير لقاح للفيروس المخلوى حتى الآن؟.. "الصحة" تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه لم يتم توفير لقاح للفيروس المخلوى حتى الآن بسبب التغيرات الدورية فى بروتينات الفيروس، مشيرا إلى أن هناك علاجا يتم إعطاؤه للأطفال فى سن صغيرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا، ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين .

وأوضح الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال مثل فيروس المخلوى، تتمثل فى (صعوبة فى التنفس، حمى، رشح، قيء، احتقان بالحلق)، مشددًا على أنه يجب زيارة الطبيب المختص عند ظهور أى من تلك الأعراض على الطفل لتلقى الرعاية والعلاج المناسبين.

وأشار إلى امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، فى 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التى تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفى أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة، لكن نسب انتشاره عالية، مؤكدًا أن أهم طرق علاج الأعراض البسيطة هى الراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية فى مثل هذه الحالات المرضية.