شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. الأعلى للجامعات يبدأ اجراءات الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل 21 يناير الجارى فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وهى جامعـة عـين شمس، وجـامعـة بنهـا، وجـامعـة كفـر الشيخ، وجامعة سوهاج، وجامعة دمنهور، وجـامعـة دمياط، وجـامعـة الوادى الجـديد، وجـامعـة مطروح، ويستمر إتاحة التقدم حتى يوم الخميس 26 يناير.

ويأتى ذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.