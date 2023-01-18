شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الغطاس المجيد الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد الخميس المقبل، حيث ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس العيد بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وفقا لعادته السنوية.

وفى عيد الغطاس، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمزللاغتسال من الخطية، كما يرتبط عيد الغطاس لدى الأقباط المصريين بأكل القلقاس والقصب، وللاثنين دلالات مسيحية، فالقلقاس لا يؤكل إلا بعد نزع قشرته الخارجية كماحدث مع المسيح قبيل تعميده، وهو رمز التطهر من الخطيئة، أما القصب فيمتاز بكثرة السوائل داخله، ويرمز أيضًا لماء المعمودية.

وقال القس متياس عبدالصبور كاهن كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة للأقباط الأرثوذكس إن قداسات عيد الغطاس تبدأ من الساعة 6 مساء أو 7 حتى الساعة 12 منتصف الليل وذلك مساء 18 يناير الجارى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن أهم ما يميز عيد الغطاس هو طقس اللقان وهو عبارة عن طشت مياه يصلى عليه الكهنة ويطلبون من الله أن يكون فيه بركة نهر الأردن الذى تعمد فيه السيد المسيح.

وذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى أورشليم تقيم القداس على نهر الأردن الذى تعمد فيه السيد المسيح و كان يحدث ذلك فى القرون الأولى حتى القرن العاشر، حيث كان الأقباط يصلون صلوات اللقان عند نهر النيل وبعدها يغطسوا فيه وأقتصر الأمرفيما بعد أن يتم الصلوات داخل الكنيسة في إناء مياه ويتصلى عليه ونطلب من الله أنه يهب المياة بركة السيد المسيح.

وحول فترة الاحتفال بعيد الغطاس قال إن الاحتفال به يستمر لمدة 3 أيام وينتهى بعيد عرس قانا حيث كان السيد المسيح يحضر عرس وبارك العرس دا وأسس سر الزيجة

وذكر أن ليلة العيد يوجد بها فيه القسم النهارى ويكون يوم البرامون وهى كلمة يونانية معناها استعداد وهذا اليوم يصام صوم من الدرجة الأول من الساعة 12 صباحاً ويصلى فيه قداس البرامون ويكون فيه صلوات كبيرة يصلى فيها، كما يوجد القسم المسائى ويصلى فيه طقس اللقان حيث يصام صوم انقطاعى يبدأ من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 6 مساء وصلوات اللقان تتراوح بين الساعة والساعة ونص في بعض الأحيان.

وحول مأكولات عيد الغطاس قال إنها تكون القلقاس والقصب والأرز، مشيرا إلى أن مدلولات هذه الأكلات عادات مصرية توارثناها ودشنا الفكرة كنسيا، فالأقباط في كل مناسبة يربطوها بأكله معينة فالقلقاس يحتاج إلى أن يمكث في المياة والقصب يحتاج إلى أن يتم غرقه بالمياة والأرز أيضا فالكنيسة القبطية بعكس الطوائف الأخرى تصر على التغطيس كشرط المعمودية.