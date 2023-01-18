شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسي يدعم العمالة غير المنتظمة كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير منذ أن تولى المسئولية في البلاد.

وأضاف خالد الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمالة غير المنتظمة، تم دعم صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 100 مليون جنيه، كما اتخذت وزارة القوى العاملة إجراءات قوية لدعم العمال، أولها عمل قاعدة بيانات للعمال المشتركين.

وأوضح المهندس خالد الفقي، نائب رئيس التحاد العمال: "وزير القوى العاملة أعلن أنه إذا توفى العامل يحصل أهله على 10 آلاف جنيه، وصرف 5 آلاف جنيه للعجز الجزئي، و10 آلاف جنيه للعجز الكلي، والعملية الجراحية الكبيرة 5 آلاف جنيه، ومبلغ 2000 للعملية الجراحية المحدودة، وهذا كله بعيدا عن وثيقة التأمين".

وأكمل: "لم يكن موجود من قبل أن يتم صرف مبلغ 500 جنيه كمنح في الأعياد والمناسبات داخل الدولة، وتصرف حاليا بطريقة منتظمة بعد استقرار الأمور بها بشأن المشتركين، أما وثيقة التأمين وصلت حتى الآن إلى 200 ألف جنيه في حالة العجز أو الحادث الذي يؤدي إلى وفاة".

وسَلّمت وزارة القوى العاملة شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 19 أسرة لعمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة، من 9 محافظات، بإجمالى مبلغ مليون و952 ألف جنيه،مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا.

وقال بيان صحفى الثلاثاء إن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير منال عبد العزيز، قامت بتسليم الشهادات نيابة عن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وأضاف البيان أن هذه التعويضات تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وانها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 10 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات:الجيزة، وقنا، وسوهاج، والمنيا، والأقصر، والشرقية، والفيوم، وبنى سويف وهم : محمد حمدى سيد محمد،مجدى عياد سيدهم،ومؤمن فاروق عبد المنعم،واسامه على احمد عطية، وصدام خلف على عبد المنعم، ومجدى لطفى محمد محمد، ورمضان حسن رجب سعد، ومحمود عبد الباقى شعيب، ورمضان مساعد رمضان،وجوده سعد جوده،واوضح البيان أن إجمالى التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت مليون و800 ألف جنيه،كما شملت التعويضات المصروفة،تعويضات نسبة عجز لـ 9 عمال مصابين، من محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا، بلغت 152 ألفًا و920 جنيه،كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: مصطفى احمد محمد عطيه، وجرجس كمال فضل عبد السميع، وكرم احمد عبد ربه، واشرف يوسف فهيم، وبرسوم فرج رزق الله، وسمير عبد الخير يوسف بشاى، ومحمود عطا قناوى عرابى، ووجيه خله سفين، واحمد فتحى محمد على.