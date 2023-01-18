شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لصاحب معاش التقدم بطلب لعدم الانتفاع بالتأمين الصحى للحصول على الخدمة مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا من صاحب معاش قائلا :"تقدمت بطلب عدم انتفاع بالتأمين الصحى عند خروجي على المعاش وارغب حاليا في الخضوع للتأمين".

وجاء رد الهيئة: لا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بتأمين المرض العدول عن طلبه.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم، حيث تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع الآتية طلاق أو ترمل البنت أو الأخت عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، على أن تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون، وأن الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا والحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريى- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.