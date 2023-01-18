شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: توقيت انعقاد القمة الثلاثية بالقاهرة بالغ الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن توقيت انعقاد القمة الثلاثية (المصرية الأردنية الفلسطينية) في القاهرة بالغ الأهمية، في ظل توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي لا تبشر باستئناف عملية سلام حقيقية في الفترة المقبلة.

أضاف محمد العرابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن بيان القمة الثلاثية في القاهرة يعيد التأكيد على كل الثوابت العربية وضرورة العمل عليها في الفترة المقبلة، متابعا: "يبدو أن الولايات المتحدة لم تبذل الجهد المطلوب منها في إعادة تثبيت الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية، بل كان الأمر مجرد حديث عن رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وتابع وزير الخارجية الأسبق: "نتمنى أن تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن عمليات الاستفزاز التي تقوم بها ولاسيما مؤخرا، ومن المؤسف أن زادت بنسبة كبيرة عمليات قتل الشباب الفلسطيني مؤخرا، لذلك القمة الثلاثية في مصر مهمة جدا لنشر السلام".

استضافت القاهرة قمة ثلاثية "مصرية أردنية فلسطينية" فى قصر الاتحادية، وبحث القادة الثلاثة تطورات القضية الفلسطينية فى ضوء المستجدات الراهنة، كما أكد القادة خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين.

شدد القادة على ضرورة حماية المجتمع الدولى للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسى يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية، كما حذروا من خطورة استمرار غياب الأفق السياسى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار، وضرورة وقف كل إجراءات إسرائيل الأحادية غير الشرعية المقوضة للسلام وحل الدولتين، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.