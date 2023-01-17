شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطمئن على الأطفال المصابين باشتباه تسمم فى منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت محافظة الجيزة بلاغاً بإصابة عدد من الأطفال بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر باشتباه في تسمم نتيجة لتناول (سناكس وشيبس) مجهول المصدر من بائع متجول بسوق القرية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للأطفال ومتابعه حالتهم الصحية لحين تمام شفاءهم وعودتهم إلى منازلهم، حيث تم نقل الأطفال إلى مستشفي مبارك المركزي بمركز ومدينة منشأة القناطر لتلقي الرعاية اللازمة ووضعهم تحت الملاحظة للاطمئنان على حالتهم الصحية، وقد كلف اللواء أحمد راشد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.