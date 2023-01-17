شكرا لقرائتكم خبر عن السير مجدى يعقوب: مبهور بمستوى الأطباء المصريين وأدعوا الشباب للتحلى بالتواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب السير مجدى يعقوب عن أسئلة وجهها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال الندوة المنعقدة الآن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول إمكانية زرع صمامات القلب من الخلايا الجذعية، وهل يمكن كبح الجهاز المناعى، قائلا: "أعتقد أن الخلايا الجذعية وأبحاثها كانت مهمة للغاية فى اكتشاف الكثير، ولكن هناك الكثير من خيبة الأمل الكبيرة فيما يتعلق بتطبيق استخداماتها الخلايا الجذعية من النخاع، ولا بد أن يتوقف لأن الكثير من التجارب كنا نشك فى نتائجها، والمهم الآن هو أننا نعرف أن ما يحيط بالخلايا هو الأهم ولا بد أن يكون لدينا عملية التجدد لهندسة الأنسجة، وبالتالى فإن هذا الأمر يمضى قدما ولكن التطبيق السريرى للخلايا الجذعية لا يجب أن يتم تطبيقه على نطاق واسع، ولا بد من العمل بصورة أكبر على التجديد وتجدد الخلايا الجذعية من نفس الشخص".

كما أجاب عن سؤال وزير الصحة بشأن مستوى الأطباء فى مركز أسوان، قائلا: "مبهور بموهبة الشباب المصريين ولكن هناك شبابا غزيرى الموهبة، ولا بد أن يتعلموا أهمية التواضع وكلنا متواضعون، والمصريون يتحلون بالموهبة لكن الكثير من الاحترام للشباب الذين بدأوا فى مقتبل أعمارهم، واعترفوا أنهم لا يعرفون شيئا ووصلوا إلى معايير الدولية، وبالتالى هذه الموهبة الموجودة بشكل عام لدى الشباب المصرى لا بد أن تمنح الفرصة وهذه موهبة مذهلة ورائعة، ولكن لا بد أن يصاحبها التواضع والرغبة فى التعلم والشغف فى التخصص، فأمام الجميع فرصة لأن ينجح ويقدم خدمة للمجتمع".



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