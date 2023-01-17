شكرا لقرائتكم خبر عن 96 ألف مقترح من المواطنين فى الحوار الوطنى.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الحوار الوطنى.. 96 ألف مقترح من المواطنين.. انطلاق جلساته خلال أيام.. 3 قضية ذات أولوية للمناقشة الجلسات مفتوحة لوسائل الإعلام.. إفراج عن 1200 شخص بعفو رئاسى إنجاز.

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