شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب: زراعة الأعضاء والأنسجة هبة الحياة وواجب على كل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل السير مجدى يعقوب كلمته خلال الندوة المنعقدة الآن بالجامعة الأمريكية المقامة تحت عنوان حوار من القلب: "اتشرف بوجود الجميع وبكلمات الجميع وأنا لست بالمهارة التى يظننى عليها الجميع ".

وأكد الدكتور مجدى يعقوب أهمية عمليات زرع الأعضاء مؤكدا أن زرع كل الأعضاء والأنسجة كما هو مكتوب فى الدستور هبة الحياة وواجب على كل مواطن وهذا الوصف حقيقى بالفعل ويوجد متبرع من المجتمع يتبرع بجزء من جسده لمواطن اخر فهو ونريد أن يحدث هذا الأمر فى مصر ويعتمد على كرم الجمهور.

وتناول الدكتور مجدى يعقوب قصة أول عملية زرع قلب أجراها، موضحا أن المشهد الافتتاحى كنا مع فريق من جراحى زرع القلب وكنا نريد أن نأخذ القلب من جنوب إنجلترا لنقوم بزرعة لدى مريض آخر وكان الوقت يمر، وهنا يجب أن أذكر أن كل عمليات زرع الأعضاء تحدث فى منتصف الليل تقريبا لأن الموت الدماغى لا يشخص إلا فى المساء ومن ثم انتقلنا بطائرة هليكوبتر وفجأة كان هناك شبورة وضباب كثيف وفريقى فى مستشفى هارفارد كانوا على بعد 150 ميلا ويحضرون المريض الذى نزرع له القلب وفى وسط هذا الضباب حاول الطيار الإقلاع 3 مرات ولكن نظرا الضباب والليل ولوجود أسلاك لا يمكن لأجهزة الهليكوبتر أن تراها ومن هنا قال الطيار استحالة الإقلاع لعدم تحطم الطائرة.

وتابع تم اصطحاب الفريق مع 3 سيارات شرطة تسرع فى شوارع صغيرة وضيقة فى جنوب انجلترا بأضواءها وكان ذلك شى رائع ولكن من أجل إضافة العنصر الدرامى القصة لابد وأن نذكر أن السائق كان مجند والى جانبه كان هناك ضابط شرطة والضابط المسكين أصيب بالدوار بسبب الظلمة والسرعة التى كانت تجرى بها السيارة وبدأ فى التقيئ واستمر هذا الأمر حتى الوصول إلى المستشفى بسرعة تقترب من 200 ميل فى الساعة.

وتستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، السير مجدى يعقوب بقاعة إيوارت التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، وذلك فى حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيرى - حوار مع السير مجدى يعقوب".

الدكتور مجدى يعقوب هو مؤسس "مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" وأستاذ جراحة القلب فى إمبريال كوليدج لندن ورئيس ومؤسس مبادرة "سلسلة الأمل،" التى توصل بين خبراء القلب حول العالم لتوفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض القلب وإنقاذ حياة الأطفال فى الدول النامية والدول المتأثرة بالحروب. سيروى الدكتور مجدى يعقوب خلال الحوار رحلته الطويلة ما بين العلم والعمل الخيري.

ويدير الحوار خالد عز العرب أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام وخريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002.

ومن المقرر أن تعلن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الحدث عن عزمها على إصدار كتاب السيرة الذاتية للدكتور مجدى يعقوب فى يوليو 2023 والذى سيسرد مسيرة يعقوب منذ نشأته فى مصر مرورًا بحياته المهنية فى بريطانيا حيث اجتاز حدود الطب وعمل على خدمة المجتمع فى جميع أنحاء العالم مما أدى لحصوله على وسام الاستحقاق من قبل ملكة بريطانيا – الملكة إليزابيث الثانية. الكتاب من تأليف الصحفيان المرموقان سيمون بيرسون وفيونا جورمان.