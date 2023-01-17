شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "التموين": طرح زجاجة الزيت على بطاقة التموين بـ25 جنيها وفى الأسواق بـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، عن قيام شركات الزيوت البالغ عددها 6 شركات بزيادة معدلات الإنتاج 10 آلاف طن إضافي شهريا عن معدلات الإنتاج الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض "أهلا رمضان" وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .

وأضاف أحمد عبد الوهاب أن الدولة تطرح زجاجة الزيت 800 ملي على بطاقات التموين بسعر 25 جنيها في حين أن سعرها في الأسواق من 35 إلى 40 جنيها ،حيث تتحمل الدولة فارق السعر لصالح المستفيدين من الدعم .. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الزراعة تطرح "دجاج بياض" بسعر 120 جنيها.. والدفع بالتقسيط

كشف المهندس رفيق قاسم، المدير التنفيذى لمشروع إنتاج البيض بمنطقة النهضة بالعامرية بوزارة الزراعة، أنه تم طرح 86 ألف دجاجة بياض بسعر 120 جنيها للمربى الصغير والسيدات لتشجيع المرأة والشباب، مشيرًا إلى أنه يتم دفع نصف المبلغ والباقى خلال 6 أشهر .

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن المشروع يقع على مساحة سبعة أفدنه، عبارة عن 6 عنابر "4 تربية بطاقة 25 ألف طائر فى العنبر، 2 عنبر إنتاج بطاقة 21 ألف طائر فى العنبر"، بالإضافة إلى مصنع أعلاف بطاقة 5 طن فى الساعة وسايلو لتخزين الحبوب بسعة 250 طنا، ويخدم المنطقة المحيطة به.

رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مستثمرين سعوديين فى قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار فى مصر وحل مشكلاتهم، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، و بندر بن محمد العامري رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السعوديين، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها، قائلا: حرصت اليوم على مقابلة مجموعات من المستثمرين السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم، وهو ما يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج، ويؤكد اهتمامنا بدعم المشروعات في القطاعات المختلفة.

صندوق النقد الدولى: توقعات بانخفاض النمو العالمى بـ2.7% فى 2023

توقعت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمى بـ2.7% فى 2023، داعية القيام بالخيارات الاقتصادية المناسبة، بحسب مصادر إعلامية.

كان صندوق النقد الدولى قال إن التفتيت الشديد للاقتصاد العالمى بعد عقود من التكامل الاقتصادى المتزايد يمكن أن يقلل الناتج الاقتصادى العالمى بنسبة 7%، وإن كانت الخسائر يمكن أن تصل إلى ما بين 8 و12% فى بعض الدول لو حدث الفصل فى قطاع التكنولوجيا أيضا.

وأشار الصندوق فى تقرير له أن حتى التجزئة المحدودة يمكن أن تخفض 0.2% من الناتج الإجمالى العالمى، لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من العمل لتقييم التكاليف المقدرة على النظام النقدى الدولى وشبكة الأمان المالى العالمية.

المعلمون ينضمون إلى إضرابات بريطانيا لمطالبة الحكومة بتحسين الأجور

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن المعلمين انضموا إلى موجة الإضرابات التي يشارك فيها عمال السكك الحديدية وقطاع الصحة فى المملكة المتحدة للضغط على الحكومة من أجل زيادة الأجور.

وسيضرب آلاف المعلمين فى فبراير ومارس بسبب الخلاف حول الأجور - على الرغم من التحذيرات من أن الإضراب سيعرض الأطفال الضعفاء للخطر.

وسيطلق قادة النقابة الوطنية للتعليم (NEU) ، أكبر اتحاد تعليمي في البلاد، إضرابًا بعد نتائج التصويت من قبل أعضائه البالغ عددهم 300. ألف

وصوّت تسعة من أصل 10 مدرسين من نقابة المعلمين لصالح الإضراب ، واجتازت النقابة نسبة الإقبال البالغة 50 في المائة التي يقتضيها القانون.

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 55 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه "بشراء العقارات السكنية وتأسيس الشركات وشراء سيارات"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (55 مليون جنيه تقريباً).

الحكومة تنفى اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء أى من السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة، للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين أو التلاعب بأسعارها.

بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني اعتبارًا من 15 يناير الجاري

قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أنه بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الايصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 يناير الجاري على عدد 2000 ممول وفقا لقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (588) لسنة 2022، مشيرا إلى أن منظومة الايصال الإلكتروني تُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأكد رضا عبد القادر أن منظومة الايصال الإلكتروني أحد مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية وتحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية، لافتا إلى أنها تعد استكمالا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأوضح مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

وأضاف مختار توفيق أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة .

ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غداً شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

النقل: إنشاء كوبرى جديد على دائرى الوراق لزيادة الحارات فى الاتجاهين

أجرى المهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، ومتابعة تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية.

وتفقد الوزير الربط بين المرحلتين (الأولى التي تم الانتهاء منها والثانية الجاري تنفيذها) من مشروع تطوير الطريق الدائري وذلك بتفقد تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من جميع الحلول المرورية المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، والتي تشمل توسعة الطريق الدائري في هذه المنطقة ليصبح 11 حارة في كل اتجاه مع توسعه جميع المطالع والمنازل وتم فتح منزل قلوب للحركة المرورية عليه، وكذلك تم الانتهاء من توسعة وصيانه الطريق الزراعي،أسفل التقاطع وإنشاء طريق خدمه لاستيعاب الكثافات المرورية كما أنه جارى تنفيذ محطه الاتوبيس الترددي لهذا التقاطع الهام بالإضافة إلى انشاء مواقف ميكروباص حضاريه به.

التعليم: نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى ستكون بالدرجات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى العام ستكون بالدرجات حيث إنه تم إدراج أسئلة مقالية تمثل 15% من عدد الأسئلة فى كل مادة.

جاء ذلك بعد أن تم تداول ما يزعم بأن نتيجة طلاب أولي وثانية ثانوى ستكون تقديرات وليست درجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إضافة أعلى الدرجات التى حصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى درجة امتحان الفصل الدراسى الأول التى ستنتهى 26 يناير الجارى.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 14 يناير الجارى وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا على التابلت بواقع 85% من الأسئلة و15% أسئلة مقالية الإجابة فى نفس كراسة الأسئلة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة.. الشحات وعبد القادر وشادى فى الهجوم

يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء، حينما يواجه سموحة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021 – 2022 بحثاَ عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول - رامى ربيعة - محمود متولى - محمد هانى

خط الوسط: حمدى فتحى - أليو ديانج - محمد مجدى أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - شادى حسين.