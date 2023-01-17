شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: انتهاء أزمة انقطاع المياه عن الشيخ زايد خلال ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن موعد انتهاء أزمة انقطاع المياه في الشيخ زايد بشكل كامل خلال ساعتين، مضيفا أن المياه تعود بشكل تدريجي.

وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، أن الكسر حدث بشكل مفاجئ في ماسورة في الشيخ زايد، ومن الممكن أن يكون من خلال نقطة ضعف في الماسورة، ومع الوقت حدث شرخ وبعد ذلك انفجار.

وأشار المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن إصلاح الكسر في ماسورة الشيخ زايد استغرق 20 ساعة عمل، و15 منطقة متأثرة بالأزمة، وتم متابعتهم حتى الساعات الأولي من صباح اليوم.

وكان المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، قد وجّه الاعتذار لأهالي الشيخ زايد و6 أكتوبر بسبب هذا العُطل؛ حيث أن هذا الخط قطره حوالي 1800 مللي، وحدث فيه كسر مفاجيء؛ تسبّب في تجمع مياه تخطت الـ 2 مليون متر مكعب؛ وهو أمر استدعى إطالة أمد حل المُشكلة.

وأضاف متحدث الإسكان، أنه تم الدفع بحوالي 100 عامل وفني لإصلاح العُطل، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسير بجواره خطوط كهرباء وهو أمر يحتاج إلى الحذر عند عمليات الإصلاح.