شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة السبت.. والمديرية توجه تعليمات للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، والتى ستنطلق يوم السبت القادم الموافق 21/1/2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حضر الاجتماع سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام ومدير الشئون المالية والإدارية ومسئول المطبعة، ومدراء عموم الجيزة، والمراقبين المقيمين بجميع الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع عددا من التعليمات، جاء أهمها كالآتي:

أولا: المراقب المقيم

-المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.

-الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

-الالتزام بحضور استلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

-الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

-متابعه وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.

-الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

-التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.

-التنبيه على ضرورة المحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

-سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.

-يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحانات يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشره مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

-في حاله وجود امر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.

-إنشاء جروب واتس لسرعة التواصل مع المراقبين المقيمين في جميع اللجان بالادارة المكلف بها.

ثانيا: مدراء العموم

-الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ عن أي مشكله أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

-التنبيه بضرورة المتابعة الميدانية للجان ومواجهة اية مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية.

-التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها واستلامها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة.

-متابعة أعمال تقدير الدرجات أولا بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسبة المواد وإبلاغها فورا إلى شئون الطلبة.

-تعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا لحماية الطلاب واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

-سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاه السرعة والدقة علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.

-إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تطرأ وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين بما لا يتجاوز المعدلات المسموح بها.

-عمل لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم وتعليقها فى مكان ظاهر بمقر اللجنة.

-التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

-يسمح للطلاب باستخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء في الإجابة.

*-على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة ان يتأكد من أنها خاصة بالأسئلة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها فى الوقت المناسب إذا لزم الأمر وأن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

-عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

-عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقه تجعلها من الملاحظات المميزة.

-عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

-إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقا لأرقام الجلوس.

-عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

-عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

-في حالة حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقا للقرار الوزاري رقم /313 لسنه 2011 بشأن إعاده تنظيم التقويم التربوي الشامل.

-عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

-يتم تشديد الحراسة على المدارس أثناء فترة الاحتفاظ بأوراق الأسئلة وأعمال التقدير.

-مراجعة التوصيلات والأسلاك الكهربية والتحقق من صلاحيتها.

-منع التدخين نهائيا داخل مقر اللجان أو المطابع أو الكنترولات طبقا للقرار الوزاري 121 لسنه 2001.

-متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

-التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.

-لا يجوز إعطاء وسائل الإعلام أو أية جهة خارجية أية تصريحات أو أرقام أو نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

-عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات.

-عدم ارتكاب أية مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاصة من إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

-يتم ارسال التقرير الخاص بالامتحان يوميا عقب الانتهاء من الامتحان مباشره مستوفيا ومعبرا عن الواقع.

-في حالة وجود امر طارئ يستدعى تدخل المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.