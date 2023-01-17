الرئيس السيسى يشيد بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء فى اللقاء.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع