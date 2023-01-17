شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: استئناف إضراب عمال القطارات فى بريطانيا خلال فبراير للضغط على سوناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن سائقى القطارات فى بريطانيا أعلنوا استئناف إضرابهم الصناعى وحددوا يوم الأربعاء الأول من فبراير والجمعة 3 فبراير موعدا لسلسلة جديدة من التوقف عن العمل.

وأوضحت الصحيفة أن الأعضاء في 15 شركة قطارات أعلنوا الإضراب لمدة 24 ساعة يومي الأربعاء 1 والجمعة 3 فبراير.

وقالت نقابة أسليف" لسائقى القطارات إنها رفضت عرض الدفع الأخير من مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) ، مدعية أنه "غير مقبول ولا يمكن أن يكون مقبولًا على الإطلاق" ، لكنها أضافت أنها "على استعداد للمشاركة في مزيد من المناقشات".

وقدمت مجموعة توصيل السكك الحديدية (RDG) ، التي تمثل مشغلي القطارات ، عرضًا بنسبة 4 في المائة لكل من 2022 وهذا العام ، بالإضافة إلى تحديث الخطوط.

ووصف أرباب العمل العرض بأنه "اقتراح مخطط تاريخي من شأنه أن يقدم خدمات أكثر موثوقية للركاب".

وقال ميك ويلان ، الأمين العام لنقابة "أسليف "إنه "من الواضح الآن لأعضائنا والجمهور أن هذا لم يكن يتعلق أبدًا بالإصلاح أو التحديث بل محاولة للحصول على مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنتاجية مقابل تخفيض رواتب بنسبة 20 في المائة فى الوقت الذى تم فيه سلب أي أمل في أن يكون للنقابة أي رأي في المستقبل."

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم مجموعة مجموعة توصيل السكك الحديدية "إنه أمر مخيب للآمال أن عرضنا العادل والميسور التكلفة ، والذي من شأنه أن يأخذ متوسط الرواتب الأساسية للسائقين من 60،000 جنيه إسترليني إلى ما يقرب من 65،000 جنيه إسترليني بحلول نهاية عام 2023 ، لم يتم طرحه على أعضاء أسليف أنفسهم".

ومع استمرار دافعي الضرائب في تمويل ما يصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني إضافية شهريًا لتعويض النقص في الإيرادات بعد فيروس كورونا ، فقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الرواتب مع إدخال إصلاحات منطقية طال انتظارها والتي من شأنها أن تعني خدمات أكثر موثوقية للركاب.