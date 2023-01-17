توقعات إيجابية عن الاقتصاد فى تقرير "فيتش" للتصنيف الائتمانى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.

محمد يوسف

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