شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى دافوس يطلق مبادرة لتمويل مكافحة التغير المناخى وسط ترحيب مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة دافوس السويسرية اليوم الثلاثاء، بدعم من أكثر من 45 شريكا، مبادرة (GAEA).

وذكر الموقع الرسمى لمنتدى "دافوس" أن (GAEA) هي مبادرة عالمية لتمويل وتنمية الشراكات الجديدة والقائمة بين المؤسسات العامة والخاصة والخيرية للمساعدة في إطلاق 3 تريليونات دولار من التمويل المطلوب كل عام للوصول إلى صافي صفر انبعاثات وعكس فقدان الطبيعة واستعادة التنوع البيولوجي بحلول عام 2050.

وقال رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: "نحن في نقطة تحول في جهودنا لإعادة الكوكب إلى المسار الصحيح لتلبية طموحاتنا المناخية.

ومن أجل الوصول إلى السرعة والنطاق اللازمين لإصلاح أنظمة الأرض، لا نحتاج إلى فتح رأس المال الخاص والأموال الحكومية فحسب، بل أيضا فتح قطاع العمل الخيري كقوة محفزة حقا لتحقيق التسريع اللازم".

وتعليقا على إطلاق المبادرة، قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط: "تأتي هذه الدعوة للعمل في وقتها المناسب للغاية، إذ أنها تستند إلى التوجيهات التي تم تحديدها خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ Cop27 تحت إشراف الرئاسة المصرية.

وأضافت المشاط: "نحن بحاجة إلى المزيد من المؤسسات الخيرية للانضمام إلينا على الطاولة والمساعدة في توسيع نطاق تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف لإطلاق العنان للاستثمارات الخاصة لتسريع التحول الأخضر".

وأكدت أن مصر ستعمل عن كثب مع المنتدى الاقتصادي العالمي لبناء شراكات خيرية فعالة ومؤثرة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور المؤسسات الخيرية البارز".