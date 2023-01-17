شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الهيئة الإنجيلية والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السيد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ووفدًا مرافقًا.

ورحب رئيس الهيئة الإنجيلية بالضيوف معبرًا عن اعتزازه بالدور الذى تقوم به الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمجهود الكبير الذى تقوم به محافظة القاهرة، للحفاظ والارتقاء بالمشاهد الحضارية فى القاهرة.

وخلال الجلسة تم مناقشة مشروع بروتكول لعمل 300 مشتل فى مختلف أنحاء محافظة القاهرة، من خلال التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، من خلال توفير أفضل أنواع الشتلات والأماكن المميزة، وذلك بهدف توظيف أكبر عدد من الشباب، كما تمت مناقشة توفير القروض اللازمة لتكلفة المشروع، بجانب توفير الدعم اللوجستى والاستشارى اللازم.

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى فى الهيئة الإنجيلية مع كل خطوة إلى تحقيق أعلى معدل استفادة ملموسة للمصريين، بجانب حرصنا الدائم على خدمة المجتمع المصرى، وسعداء بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة".

ومن جانبه، عبر اللواء إيهاب الشرشابى عن سعادته بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، والتى تمتلك من الخبرة والتاريخ الذى يجعل من العمل المشترك مثمرًا، وقال الشرشابى: "نتطلع من أجل تحقيق مشاهد حضارية تليق بالمواطن المصري، والذي يستحق كل الاحترام والتقدير".

وشارك فى اللقاء العميد عبد الهادى شعبان، مدير عام الهيئة، والمهندس محمود منصور، مدير عام المشروعات، والمهندس هانى فؤاد، مدير عام الحدائق المتميزة، والأستاذ صبري الجوهري، مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة، كما شارك من الإنجيلية، الشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية، المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.



ترحيب رئيس الطائفة



جانب من الاستقبال



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