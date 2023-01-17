شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 7 خطوط لنقل الزوار.. "القاهرة" تستعد لاستقبال معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد عرسا ثقافية هاما ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالثقافة والقراءة ونشر المعرفة، ولا سيما بين النشء والشباب.

وفي سياق متصل، أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توجيهاته لكافة أجهزة العاصمة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانعقاد الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023، فى الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير، فى مقر مركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، أشار اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام إلى أنه بناء على توجيهات محافظ القاهرة، تم توفير أتوبيسات لتغطي كافة مناطق القاهرة لخدمة رواد وزائري معرض الكتاب، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات وضعت لافتة "خدمة معرض الكتاب" على النحو التالي:

** الخط رقم (1) عبد المنعم رياض – 10 سيارات (عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير معرض الكتاب)

* الخط رقم (2) دوران شبرا – 10 سيارات (دوران شبرا- شارع شبرا – احمد حلمي- شارع رمسيس – عباسية – نادي السكة - جامعة الازهر – محور المشير معرض الكتاب)

*الخط رقم (3) النزهة الجديدة – 8 سيارات(النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والامل – معرض الكتاب)

* الخط رقم (4) الأميرية – 7 سيارات (الاميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب)

* الخط رقم (5) ميدان الجيزة – 10 سيارات (ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – القصر العيني – السيدة عائشة – الاوتوستراد – جامعة الازهر – معرض الكتاب)

* الخط رقم (6) صقر قريش – 5 سيارات (صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب)

* الخط رقم (7) المظلات- 8 سيارات (المظلات – سراي القبة – روكسي- السبع عمارات – الحي الثامن- الوفاء والامل – محور المشير – معرض الكتاب)

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ان اجمالي عدد السيارات التي سيتم الدفع بها لخدمة رواد وزائري معرض الكتاب 58 سيارة.



جانب من معرض الكتاب