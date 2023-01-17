شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة امتحان الإنجليزى للثانوى بالقاهرة والأحياء بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكا بعض طلاب الثانوى العام من صعوبة امتحان مادتى اللغة الإنجليزية بالقاهرة والاحياء بمحافظة الجيزة، كما تعرضت طالبات مدرسة الأورمان التابعة لإدارة العجوزة التعليمية لانقطاع الانترنت فى نهاية الامتحان الإلكترونى بعد انقطاع التيار الكهربائى، حيث واجهت الطالبات مشكلة فى إرسال الامتحان، فيما أكد أولياء الأمور طلاب الثانوية بمحافظة الإسكندرية سهولة امتحان اللغة الفرنسية.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أن منصة الاختبارات الإلكترونية فى جميع المحافظات عملت بكفاءة دون مشكلات ملحوظة، وأدى الطلاب الامتحانات بسهولة، وتم التعامل مع المشكلات البسيطة التى ظهرت أثناء أداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 14 يناير الجارى وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات إلكترونيا على التابلت بواقع 85% من الأسئلة و15% أسئلة مقالية الإجابة فى نفس كراسة الأسئلة.

وتستقبل المدارس طلابها وسط إجراءات احترازية، وحرصت على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بأجهزة المحمول إضافة إلى توعية الطلاب بخطورة استخدام أجهزة التابلت فى تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مؤكدة أن أى محاولة للخروج من منصة الاختبارات الإلكترونية لن يستطيع الطالب العودة لها مرة أخرى حيث سيتم غلقها من جانب سيستم الامتحان ومن ثم يتم تحرير محضر غش للطالب بسبب محاولته الغش بالامتحانات.

وطالبت المدارس بضرورة شحن التابلت بنسبة 100%، إضافة إلى غلق التابلت من المنزل على أن يتم فتحه داخل اللجنة، لأن التابلت يتصل بشبكة اللجنة نفسها وليس بلجنه جانبها ويعمل الإنترنت بشكل جيد و بعد تشغيل التابلت، لابد من التأكد أنه متصل بشبكة المدارس فى كل مرة يغلق فيها الجهاز ويتم تشغيله مع حذف السجل من "جوجل كروم" قبل فتح منصة "سويفت اسيس" حتى تتفادى من إغلاق الامتحان.

ووجهت المدارس تعليمات للطلاب بمنع الخروج من منصة الامتحان، لأن الخروج من منصة الامتحان يتسبب في حدوث مشكلة، لم يستطيع حلها إلا مسئول المنصة بالمدرسة و إحضار قلم التابلت أثناء الامتحان و التأكد من تفعيل منصة الامتحان من الاعدادات وممنوع فتح الكتب على التابلت أو أي برامج والمنصة ستغلق على الامتحان ولن تفتح إلا من خلال مسؤول المنصة وبعد الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على إنهاء حتى يتم ارسال الامتحان بنجاح إلى المنصة.