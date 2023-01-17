التنمية المحلية توجه المحافظات بجذب الاستثمارات وسرعة حل مشاكل المستثمرين

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القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة التنمية المحلية الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين بالمحافظات وترأس الاجتماع اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور شريف حمدى ممثل الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء ومديرى إدارات الاستثمار بالمحافظات وذلك لبحث شكاوى المستثمرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية العمل على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، كما تم الإشارة إلى أن الفترة الماضية تم تلقى 32 شكوى للمستثمرين فى بعض المحافظات وتم حل 24 شكوى وجارى بحث الشكاوى الواردة من المستثمرين فى المحافظات لسرعة العمل على حلها.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على المتابعة الدورية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوى والهام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها .

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الإسراع فى عملية حل المشكلات للمستثمرين بالمحافظات عن طريق إدارات الاستثمار وأن يكون فحص الشكوى بحد أقصى أسبوع من تاريخ توجيه الشكوى وكذا العمل على حل مشاكل المناطق الصناعية وخاصة المرافق التى يقوم على أساسها المشروع والتنسيق المستمر مع الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء والجهات المعنية لسرعة حل المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار بما يساهم فى جذب وتوسيع الاستثمارات فى مختلف القطاعات على أرض محافظات الجمهورية المختلفة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظات.