شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إقامة معارض "أهلا رمضان" بالمنوفية والتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،أنه جارى إقامة العديد من معارض " أهلا رمضان" بالمنوفية منذ بداية شهر يناير الجارى، وحتى نهاية الشهر الكريم بتخفيضات تصل إلى 30 ٪.

وقال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن هناك إقبالا كبيرا علي المعارض السلعية ,أن هناك حاليا ارتياح لدى المواطنين لإقامة تلك المعارض مبكراً 3 أشهر عن الشهر الكريم، خاصة وأنها ساهمت في تلبية احتياجاتهم في ظل موجهة التضخم الحالية وأن منافذ أهلا رمضان بالمحافظة تتضمن 12 معرضا كبيرا في 10 مراكز تابعة للمحافظة، منهم 4 معارض في مركز قويسنا، بالإضافة إلى مشاركة 20 سلسلة تجارية.

وأضاف عاطف الجمال أنه في السنوات الماضية كان عدد المعارض بمحافظة المنوفية لا تزيد عن 10 معارض وتم التوسع حالياً بعد توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مؤكدا توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل الى 30% على الرغم من الموجة التضخمية في الأسعار ، مشيراً إلى أن يتم ضخ من 5 إلي 6 أطنان أرز بكل معرض يومياً والزيت من 200 إلي 500 كرتونة يومياً والسكر 2 طن يوميا.

وأكد الجمال استمرار الإجراءات الرقابية علي الأسواق ، حيث تحرير 4200 محضر من أول يناير الجاري و حتي امس الاثنين منهم 1200 محضر عدم الإعلان عن الاسعار، مشيرا إلي أن الكميات التي تم ضبطها يتم إعادة ضخها بالمعارض مرة أخرى تنفيذا لقرار النيابة العامة .

على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان" بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.