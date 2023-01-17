شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الامتحان .. ربّ اشرح لى صدري ويسّر لى أمري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء الامتحان و دعاء المذاكرة .. أبرز ما يبحث عنه طلاب الصف الأول الثانوى العام والصف الثاني الثانوى العام، حيث يؤدون الامتحانات هذه الأيام، كما يبحث طلاب صفوف النقل عن دعاء الامتحان ، حيث يؤدون الامتحانات هذه الأيام أيضًا. دعاء الامتحاندعاء الامتحان ليس ثابتًا ... ويمكن أن نقدم عدد من أدعية الامتحان التى تساعد الطالب على الاطمئنان والاستقرار النفسى قبل دخول اللجنة وأثناء الامتحان .. ويمكن للطالب ترديد دعاء الامتحان في لجنة الامتحانات.

وفيما يلى عدد من أدعية الامتحانات ودعاء تعسر الإجابة ودعاء قبل المذاكرة و دعاء الامتحان : دعاء عند التوجه إلى الامتحاناللهم إنى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. دعاء عند دخول لجنة الامتحانربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا. دعاء عند بداية الإجابةربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء عند تعسّر الإجابةلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين. دعاء عند النسياناللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.. أو رد على ضالتي دعاء عند الانتهاء من الامتحانالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.





دعاء قبل المذاكرةاللهم إنى اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء بعد المذاكرةاللهم انى استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لى عند حاجتى إليه، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.