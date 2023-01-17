شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لاختفاء أى سلع غذائية من الأسواق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.