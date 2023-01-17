شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تكشف موعد التقدم لـ3149 وظيفة جديدة فى 15 محافظة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة القوى العاملة موعد التقدم لـ3149 وظيفة خالية في عدد من التخصصات بـ15 محافظة، مشيرة إلى أن التقديم على الوظائف الجديدة متاح خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري، وفقا لنشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما من خلال الإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت "الوزارة"، أن الوظائف الخالية متاحة في محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأشارت إلى أن الوظائف تشمل تخصصات: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وغيرها.

ونوهت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في المحافظات

أولا: الوظائف الخالية في محافظة المنوفية

1-فرص عمل بإحدى الشركات في شبين الكوم

-الوظائف المطلوبة

أ- 10 مطور مبيعات – 7500 جنيه – خبرة

ب- 5 سائق توصيل أوردرات – 4500 جنيه

-الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن 30 : 35 سنة

2-فرص عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية الثانية

-الوظائف المطلوبة

أ- 1- عامل تدوير

-الشروط

أ- المؤهل: متوسط

ب- السن 20 :35 سنة

ج- الراتب: 2800 جنيه

3-فرص عمل بإحدى شركات النسيج بالسادات – المنطقة الصناعية الأولى

-الوظائف المطلوبة

أ- 50 عامل إنتاج

ب- 24 عامل تشغيل

ج- 6 عامل مخزن

د- 6 أمين مخزن

هـ- 2 مراقب إنتاج

و- 10 أمن إداري

ز- 3 عامل خدمات

-الشروط

-مؤهل عالي – متوسط

-السن 20 : 30 سنة

-مواصلات السادات

-الراتب حسب المقابلة

ثانيا: أبرز الوظائف الخالية في القليوبية

1-فرص عمل بإحدى شركات الجوارب والتريكو في شبرا الخيمة

-الوظائف المطلوبة

أ- 5 عامل تعبئة

ب- 34 عامل فرز

ج- 35 عامل خياطة

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب-السن 20 : 25 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

2-فرص عمل بإحدى شركات التريكو

-الوظائف المطلوبة

أ- 5 عامل تريكو

ب- 5 عامل تجهيز

ج- 9 عامل تحميل

د- 15 عامل صباغة

-الشروط

-مؤهل متوسط – بدون

-السن 20:40 سنة

-الراتب: 2400 جنيه

ثالثا: أبرز الوظائف الخالية في محافظة الشرقية

1-فرص عمل بإحدى الشركات في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

1- 2مهندس – من الجنسين

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

2- 2لحام أرجون – خبرة 5 سنوات

3- 2فني ليزر – خبرة 5 سنوات

4- فني بنش – خبرة 7 سنوات

5- 5عمال إنتاج – خبرة 5 سنوات

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 25 : 30 سنة

ج- الراتب حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى شركان القطن في أبو سمران

-الوظائف المطلوبة

1- 10عامل سنجر

2- 15عامل أوفر

3- 5عامل أورليه

4- 10عمال تشطيب

5- 10مساعدين

3-فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الهندسية في المنطقة الصناعية الثالثة

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 مهندس ميكانيكا – مؤهل عالي

ب- 5 عمال إنتاج

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 18 : 30 سنة

ج- الراتب 3000 : 5000 جنيه

4- فرص عمل بإحدى شركات المنتجات الورقية والصحية في المنطقة الصناعية الثانية

-الوظائف المطلوبة

1- 1محاسب

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 3 سنين

2- 8عمال إنتاج

3- 7سائق – رخصة أولى

-الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 21 : 30 سنة

-الراتب 2400 : 5000 جنيه

5- فرص عمل بإحدى الشركات في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 محاسب

-الشروط

-مؤهل متوسط

-خبرة 3 : 5 سنين

ب- 30 عامل إنتاج

ج- 2 فني كهرباء – خبرة 10 سنوات

د- 1 عامل نظافة

-الشروط

أ- مؤهل فوق المتوسط

ب- السن 22 : 35 سنة

ج- الراتب 2880 : 6000 جنيه

6- فرص عمل بإحدى الشركات في المنطقة الصناعية 7أ

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 مهندس برمجة وتطوير

-الشروط

أ- السن: 25 سنة

ب- خبرة سنتين

ج- الراتب 6500 جنيه

7- فرص عمل في إحدى شركات صناعة الورق الصحي

-الوظائف المطلوبة

1- 1مهندس كهرباء

2- 1أخصائي سلامة وصحة مهنية

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

3- 1فني صيانة ميكانيكية

4- 1مشرف وردية إنتاج

-الشروط والمزايا

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 5 سنوات

ج- السن 25 : 27 سنة

د- الراتب 4500 : 7000 جنيه