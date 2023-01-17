شكرا لقرائتكم خبر عن مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 85 رحلة طيران دولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطارى الغردقة ومرسى علم، خلال ساعات اليوم الثلاثاء 85 رحلة طيران دولية مختلفة، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، قرابة 14 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 77 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

وتحتل الرحلات الألمانية أكثر الجنسيات وصولا لمدينة الغردقة، حيث يليها الإنجليزى والتشيك والبولنديين من حيث معدلات الوصول خاصة مع بداية الموسم الشتوى.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات طيران دولية ضمن 63 رحلة طيران من المقرر أن يستقبلها المطار بداية من يوم السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بانهاء إجراءات الوصول للسياح للاستمتاع بإجازاتهم.

وتبين من كشوف الرحلات اليوم أن الرحلات المقرر وصولها اليوم قادمه منها 4 رحلات من بولندا، ورحلة من بلجيكا ورحلة من لكسمبورج واخرى من ألمانيا، واخرى من بلغاريا.