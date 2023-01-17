الحكومة تنفى اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق.. انفوجراف

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختفاء أى من السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجى آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفى لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة، للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين أو التلاعب بأسعارها.