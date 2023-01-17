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القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة، حملة على سيارات الميكروباص المخالفة لخط السير والانتظار العشوائي، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات والتعديات بجميع الأحياء والمراكز والمدن وتحقيق الانضباط.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 سيارات ميكروباص مخالفة بشارع التحرير بمنطقة كوبرى الخشب، وتحرير غرامات فورية للمخالفين؛ استجابة لشكاوى المواطنين، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط، فضلا عن التأكد من التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة لها والتعريفه المقررة واستيفاء التراخيص اللازمة للسير، للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، واستعادة المظهر الحضارى للشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وأكد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكانت محافظة الجيزة قد شنت من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لرفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق؛ وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

كما شنت من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملة مكبرة لإزالة حالات البناء المخالفة، أسفرت عن ضبط وإزالة حالات بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية بشبرامنت وأبو مسلم ونزلة الأشطر، وإزالة صب سقف بالدور الأول بعد الأرضى على مساحة حوالى 80م بالمهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس، وإزالة صب سقف بالدور الثانى بعد الأرضى لمخالفة الرخصة وبناء الثانى بعد الأرضى على مساحة حوالى 100م بزاوية أبو مسلم.



ضبط 8 سيارات ميكروباص مخالفة لخطوط السير فى حملة بالدقى