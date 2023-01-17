شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: إعفاء جهات عاملة بالمطارات من مقابل استهلاك المياه والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
ونصت المادة الأولى من القرار وزير الطيران المدني رقم 1409،والذي تقرر العمل به اعتبارًا من 1 يناير 2023، على أن مكاتب الجهات المبينة فيما بعد والتي تمارس أعمالها داخل المطارات المصرية من مقابل الانتفاع والإشغال وما يشملها من مقابل استهلاك كهرباء والمياه والتليفونات وهي:
1-المكاتب الخاصة بسلطة الطيران المدني.
2-المكاتب الخاصة بمصلحة الجمارك.
3-المكاتب الخاصة بالإدارات العامة والتابعة لوزارة. الداخلية وهي:
-مكاتب الإدارة العامة للجوازات للهجرة والجنسية.
-مكاتب الإدارة العامة للدفاع المدني والحريق. والمطافئ.
-مكاتب الإدارة العامة لأمن الموانئ.
-مكاتب آمن الدولة.
4- مكاتب الحجر الصحي .
5- مكاتب الحجر الزراعي .
6-مكاتب الحجر البيطري.
7-مكاتب الإدارة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات .
8- العيادات العامة التي تقوم بخدمات إنسانية بدون مقابل.
9-مكاتب القوات المسلحة والأمن القومي.
10- مكاتب الجهات والاجهزة الرقابية التابعة. للدولة والتي يصدر قرار بتحديدها من وزير الطيران المدني.
11- مكاتب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.