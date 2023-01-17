شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الأنباء الكويتية تبرز وصف إيلون ماسك لمصر الفرعونية بـ"المذهلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وصف الملياردير الأمريكى أيلون ماسك، الآثار والحضارة المصرية القديمة بـ"المذهلة".

وقالت الصحيفة الكويتية - تحت عنوان (مصر الفرعونية مذهلة) - إن الملياردير الأمريكي وصف مصر الفرعونية بـ"المذهلة"، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حيث جاءت ردود أفعال مصرية رسمية وشعبية تدعو الملياردير الأمريكي لزيارة مصر لاستكشاف أثار الحضارة العريقة وحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان إيلون ماسك مالك تويتر ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا كشف عن إعجابه بحضارة مصر القديمة، بعدما علق على مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر، والذى نشرته إحدي صفحات تويتر التى تحمل اسم "غريب ومريب" أو Weird and Terrifying، حيث قال " مصر القديمة كانت متوهجة، وألحق التغريدة بصورة (إيموجي) للنار.

وقد نشر حساب تويتر مقطع فيديو لمعبد دندرة من الداخل ويظهر في الفيديو ممر داخل معبد دندرة به عدد من درجات السلالم المصرية القديمة وهو ما يسمى بالسرداب داخل المعبد ويعود إلى 2000 عام.