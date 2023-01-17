شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسموحة بنصف نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد بيراميدز الذى تأهل للمباراة النهائية بكأس مصر بعد فوزه على الزمالك أمس.