شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لمكافحة آفات الزيتون بوسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء حملة إرشادية لمكافحة آفات الزيتون وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي " دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة "، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في سيناء ، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنمية الزراعية المستدامة فى سيناء ودمج أبنائها في تلك التنمية .

أوضح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء" أن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء بالتنمية الزراعية في سيناء من خلال توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز مع التركيز على الاهتمام بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية التي تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية في سيناء وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأراضي والمياه ومن ثم رفع مستوى معيشة المزارع السيناوي.

من جانبه أوضح الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي ان الهدف العام من تنفيذ تلك الحملة هو بناء قدرات الزراع في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون باستخدام الإيضاحات العملية بالممارسة لزيادة معارفهم ومهاراتهم وصقل خبراتهم في هذا المجال تحت إشراف متخصصين من وقاية النبات والإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور محمد عبد العزيز أبو الخير أستاذ وقاية النبات بمركز بحوث الصحراء أن فعاليات الحملة إستغرقت 3 أيام تم خلالها فحص وإجراء المعاملات العلاجية لبعض الزراعات المصابة بالحشرات القشرية وخنافس القلف والعنكبوت الأحمر وديدان الجذور وأعفان الأوراق وحفار الساق وغيرها من الآفات التي تؤثر بشكل كبير على إنتاجية أشجار الزيتون وذلك في نطاق تجمعات أبو مراحيل، وعين القديرات، وأم شيحان بوسط سيناء.

وأضاف "أبو الخير" أن الحملة راعت التواصل مع المزارعين وتوصيل المعلومات الإرشادية لهم، والرد على إستفساراتهم الفنية فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وطرق التسميد والري والمكافحة نظرا لأهمية شجرة الزيتون في حياة مزارعي سيناء باعتبارها مصدرا أساسيا لدخل الكثير من الأسر البدوية لافتا ان هذه الحملات الإرشادية مستمرة لتغطي معظم التجمعات لدعم الفئات الأكثر إحتياجا بتلك المناطق.