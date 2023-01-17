شكرا لقرائتكم خبر عن دورة بـ"زراعة القاهرة" لرفع كفاءة 50 متدربا من شباب العاملين بصناعة الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الزراعة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد الكلية، دورة تدريبية بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بهدف رفع كفاءة أداء العاملين فى صناعة الدواجن بمصر والوطن العربى، وتستمر حتى 19 يناير الجارى بمقر الكلية.

ويشارك فى الدورة التدريبية التى تنظمها كلية الزراعة نحو 50 متدربا من شباب العاملين فى مجال الدواجن من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من مصر والدول العربية، ويحاضر فيها أساتذة من كليات الزراعة والطب البيطرى بجامعة القاهرة إلى جانب أساتذة من جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تستهدف ربط التعليم والبحث العلمى بنظرية التنمية الشاملة والاقتصاد القومى لخدمة الأهداف القومية والوطنية، وتخريج أجيال تمتلك مهارات ريادة الأعمال والقدرة على الابتكار من خلال تحديث وتطوير البرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن مصر يتوافر بها كل مقومات النجاح من حيث الخبرات الحقلية والعلمية والإمكانيات الاستثمارية والبنية التحتية الأولية والتى تضاهى كُبرى الشركات العالمية المنتجة للدواجن.

ومن جانبه قال الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، إن الكلية تمتلك مركز خدمات الدواجن والذى يُعد بمثابة بيت خبرة لتنمية ونهضة صناعة الدواجن فى مصر على أسس علمية، ويتميز إنتاج المركز من اللحوم البيضاء وبيض المائدة بصفات الجودة العالية وبأسعار تنافسية لخدمة المجتمع من خلال تطبيق النظم والتقنيات الحديثة فى تربية الدواجن.